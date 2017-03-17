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Индиан-Уэллс (ATP). Федерер вышел в 1/2 финала после отказа Киргиоса, Сок обыграл Нисикори
18.03.2017 07:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
9 – 19 марта 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 9 – 19 марта 2017 ATP World Tour Masters 1000 Призовой фонд – 6 993 450 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал .
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