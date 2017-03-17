﻿ Индиан-Уэллс (ATP). Федерер вышел в 1/2 финала после отказа Киргиоса, Сок обыграл Нисикори. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Индиан-Уэллс (ATP). Федерер вышел в 1/2 финала после отказа Киргиоса, Сок обыграл Нисикори

18.03.2017 07:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

9 – 19 марта 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Стэн Вавринка (Швейцария)  Доминик Тим (Австрия)
6:44:67:6
Дата проведения
17 марта, 04.50
Онлайн матча

 

Джек Сок (США)  Кеи Нисикори (Япония)
6:32:66:2
Дата проведения
17 марта, 23.13
Онлайн матча

 

Роджер Федерер (Швейцария)  Ник Киргиос (Австралия)
0:0
Дата проведения
17 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Пабло Куэвас (Уругвай)
6:13:67:6
Дата проведения
16 марта, 23.09
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 9 – 19 марта 2017 ATP World Tour Masters 1000 Призовой фонд – 6 993 450 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал .

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Хмыль: «В плей-офф те, на кого рассчитывали, не показали ту игру, которую от них ждали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика