﻿ Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Бочарников – 22-м, Дорожко 45-м, Абашев – 51-м. 21.by
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Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Бочарников – 22-м, Дорожко 45-м, Абашев – 51-м

18.03.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет мужская гонка преследования.

Дата проведения
18 марта, 17.00
Онлайн гонки

Осло-Холменколлен, Норвегия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Мартен Фуркад
3  Антон Шипулин
4  Доминик Ландертингер
5  Сергей Семенов
6  Тарьей Бо
7  Ондржей Моравец
8  Евгений Гараничев
9  Симон Дестье
10  Юлиан Эберхард
11  Бенедикт Долль
12  Симон Эдер
13  Михал Шлезингр
14  Арнд Пайффер
15  Фредрик Линдстрем
16  Кентен Фильон-Майе
17  Клемен Бауэр
18  Красимир Анев
19  Жан-Гийом Беатрикс
20  Эмиль Хегле Свенсен
21  Лукас Хофер
22  Сергей Бочарников
23  Андрей Расторгуев
24  Симон Шемп
25  Фредрик Йесбакк
26  Корнел Пукьяну
27  Беньямин Вегер
28  Михал Крчмарж
29  Серафин Вистнер
30  Алексей Волков
31  Матвей Елисеев
32  Лоренц Вягер
33  Хенрик Л’Абе Лунн
34  Миха Довжан
35  Шон Доэрти
36  Роман Реес
37  Томас Бормолини
38  Александр Логинов
39  Артем Прима
40  Доминик Виндиш
40  Фабьен Клод
42  Антон Бабиков
43  Марио Дольдер
44  Лоуэлл Бэйли
45  Александр Дорожко
46  Уле Эйнар Бьорндален
47  Симон Фуркад
48  Эрик Лессер
49  Филипп Наврат
50  Рок Трсан
51  Дмитрий Абашев
52  Ярослав Соукуп
53  Ветле Шостад Кристиансен
54  Себастьян Самуэльссон
55  Тимофей Лапшин
56  Адам Вацлавик
57  Антон Синапов
58  Владимир Илиев
59  Матей Казар
60  Димитар Герджиков
 
 
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Сегодня на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет мужская гонка преследования.

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