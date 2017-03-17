|
«Время футбола»: «Тобол» проявляет интерес к Гордейчуку, футболист не рассматривает вариант перехода в чемпионат Казахстана
18.03.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации «Времени футбола», казахстанский «Тобол» проявляет интерес к форварду БАТЭ и сборной Беларуси Михаилу Гордейчуку.
Сообщается, что в случае хорошего предложения трансфер может состояться.
По информации Tribuna.com, между БАТЭ и Гордейчуком существует договоренность о фиксированной сумме выплаты, которая в несколько раз отличается от той, что предложена «Тоболом».
Также необходимо учитывать, что Гордейчук не рассматривает вариант перехода в чемпионат Казахстана и рассчитывает попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. По информации Tribuna.com, на данный момент вероятность перехода Гордейчука в «Тобол» крайне низка.
Добавим, что трансферное окно в Казахстане закрывается 3 апреля.
Напомним, Гордейчук в двух первых матчах сезона
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Время футбола»: «Тобол» проявляет интерес к Гордейчуку, футболист не рассматривает вариант перехода в чемпионат Казахстана
По информации «Времени футбола», казахстанский «Тобол» проявляет интерес к форварду БАТЭ и сборной Беларуси Михаилу Гордейчуку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии