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«Время футбола»: «Тобол» проявляет интерес к Гордейчуку, футболист не рассматривает вариант перехода в чемпионат Казахстана

18.03.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации «Времени футбола», казахстанский «Тобол» проявляет интерес к форварду БАТЭ и сборной Беларуси Михаилу Гордейчуку.

Сообщается, что в случае хорошего предложения трансфер может состояться.

По информации Tribuna.com, между БАТЭ и Гордейчуком существует договоренность о фиксированной сумме выплаты, которая в несколько раз отличается от той, что предложена «Тоболом».

Также необходимо учитывать, что Гордейчук не рассматривает вариант перехода в чемпионат Казахстана и рассчитывает попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. По информации Tribuna.com, на данный момент вероятность перехода Гордейчука в «Тобол» крайне низка.

Добавим, что трансферное окно в Казахстане закрывается 3 апреля.

Напомним, Гордейчук в двух первых матчах сезона набрал 4 (3+1) очка.

 
 
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По информации «Времени футбола», казахстанский «Тобол» проявляет интерес к форварду БАТЭ и сборной Беларуси Михаилу Гордейчуку.

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