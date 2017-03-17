﻿ Кубок президента. 1/2 финала. «Юность» принимает «Шахтер». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок президента. 1/2 финала. «Юность» принимает «Шахтер»

18.03.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня пройдет пятый матч серии полуфинала Кубка президента, в котором «Юность» принимает «Шахтер».

Кубок президента (серия до 4-х) побед

1/2 финала

Юность-Минск – Шахтер Солигорск
Дата проведения
18 марта, 17.45
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3:1

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдет пятый матч серии полуфинала Кубка президента, в котором «Юность» принимает «Шахтер».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Бочарников – 22-м, Дорожко 45-м, Абашев – 51-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика