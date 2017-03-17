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Кубок президента. 1/2 финала. «Юность» принимает «Шахтер»
18.03.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдет пятый матч серии полуфинала Кубка президента, в котором «Юность» принимает «Шахтер».
Кубок президента (серия до 4-х) побед
1/2 финала
Счет в серии: 3:1
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Сегодня пройдет пятый матч серии полуфинала Кубка президента, в котором «Юность» принимает «Шахтер».
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