Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, продолжающий вести переговоры с клубом о новом контракте, отклонил два предложения из Китая.

По условиям одного соглашения, зарплата Иньесты в новой команде составила бы 35 миллионов евро в год.

В договоре также были прописаны различные пункты, например, отказ от участия в гостевых матчах.

Клуб из Китая продолжит уговаривать на переход испанского хавбека, которому в мае исполнится 33 года.

Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

«Я бы хотел заявить, что у меня с «Барселоной» никогда не будет никаких проблем», – сказал Иньеста.

11 лучших игроков «Барселоны» в XXI веке