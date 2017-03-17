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Иньеста отказался от зарплаты в Китае в размере 35 млн евро в год

18.03.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, продолжающий вести переговоры с клубом о новом контракте, отклонил два предложения из Китая.

По условиям одного соглашения, зарплата Иньесты в новой команде составила бы 35 миллионов евро в год.

В договоре также были прописаны различные пункты, например, отказ от участия в гостевых матчах.

Клуб из Китая продолжит уговаривать на переход испанского хавбека, которому в мае исполнится 33 года.

Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

«Я бы хотел заявить, что у меня с «Барселоной» никогда не будет никаких проблем», – сказал Иньеста.

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Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, продолжающий вести переговоры с клубом о новом контракте, отклонил два предложения из Китая.

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