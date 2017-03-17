Как сообщает пресс-служба брестского Динамо, на ответный матч четвертьфинала Кубка Беларуси между брестским и минским «Динамо» продано 4,5 тыс. билетов.

Игра начнется в 20.00 на ГОСК «Брестский», который вмещает около 10 тысяч человек.