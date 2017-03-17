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«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. На матч продано 4,5 тыс. билетов
18.03.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает пресс-служба брестского Динамо, на ответный матч четвертьфинала Кубка Беларуси между брестским и минским «Динамо» продано 4,5 тыс. билетов.
Игра начнется в 20.00 на ГОСК «Брестский», который вмещает около 10 тысяч человек.
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Как сообщает пресс-служба брестского Динамо, на ответный матч четвертьфинала Кубка Беларуси между брестским и минским «Динамо» продано 4,5 тыс.
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