Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен летом усилить линию обороны.

Испанский специалист получит минимум 150 миллионов фунтов на трансферную кампанию.

Гвардиола планирует приобрести вратаря – Эдерсона («Бенфика»), центрального защитника – Эмерика Лапорта («Атлетик»), а также двух фланговых защитников – Дэнни Роуза и Кайла Уокера (оба – «Тоттенхэм»).

Если изменится ситуация с форвардом Серхио Агуэро, то Гвардиола может попробовать купить нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Ранее стало известно, что будущее 17 игроков в «Манчестер Сити» находится под вопросом.