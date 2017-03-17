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Гвардиола получит минимум 150 млн на трансферы
18.03.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен летом усилить линию обороны.
Испанский специалист получит минимум 150 миллионов фунтов на трансферную кампанию.
Гвардиола планирует приобрести вратаря – Эдерсона («Бенфика»), центрального защитника – Эмерика Лапорта («Атлетик»), а также двух фланговых защитников – Дэнни Роуза и Кайла Уокера (оба – «Тоттенхэм»).
Если изменится ситуация с форвардом Серхио Агуэро, то Гвардиола может попробовать купить нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Ранее стало известно, что будущее 17 игроков в «Манчестер Сити» находится под вопросом.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен летом усилить линию обороны.
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