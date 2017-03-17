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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Атлетика» и другие матчи

18.03.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче 28-го тура испанской примеры «Вильярреал» сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», в субботу «Реал» встретится в гостях с «Атлетиком», в воскресенье «Атлетико» примет «Севилью», а «Барселона» – «Валенсию».

Чемпионат Испании

28-й тур

Лас-Пальмас – Вильярреал 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
17 марта, 22.45, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 10 Боатенг.
Лас-ПальмасЛисоаин, Симон, Лемос, Бигас, Кастельяно, Гомес, Меса, Виера, Домингес (Халилович, 82), Боатенг (Хесе, 73), Гарсия (Момо, 59).
ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Тригерос, Сориано, Кастильехо (Альваро Гонсалес, 24), Сориано (Бакамбу, 83), Дос Сантос, Сансоне (Борре, 67).
Предупреждения:
Сансоне (23), Виера (70), Лемос (74), Коста (76), Лисоаин (90).
Удаление:
Руис (19).

 

Эйбар – Эспаньол 1:0 (перерыв)
Дата проведения
18 марта, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 20 Кике.
ЭйбарЙоэль, Рамис, Арбилья, Капа, Лежен, Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи, Кике, Энрик.
ЭспаньолЛопес, Рейес, Дуарте, Кариколь, Лопес, Лопес Сильва, Диоп, Хурадо, Перес, Кайседо, Морено.
Предупреждения:
Эскаланте (7), Диоп (28).

 

Атлетик – Реал Мадрид
Дата проведения
18 марта, 18.15, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Алавес – Реал Сосьедад
Дата проведения
18 марта, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Осасуна
Дата проведения
18 марта, 22.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Леганес – Малага
Дата проведения
19 марта, 14.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Севилья
Дата проведения
19 марта, 18.15, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика

 

Депортиво – Сельта
Дата проведения
19 марта, 20.30, «Риасор»
превью матча онлайн статистика

 

Спортинг Хихон – Гранада
Дата проведения
19 марта, 20.30, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Валенсия
Дата проведения
19 марта, 22.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В стартовом матче 28-го тура испанской примеры «Вильярреал» сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», в субботу «Реал» встретится в гостях с «Атлетиком», в воскресенье...

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