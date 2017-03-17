Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Атлетика» и другие матчи
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В стартовом матче 28-го тура испанской примеры «Вильярреал» сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», в субботу «Реал» встретится в гостях с «Атлетиком», в воскресенье «Атлетико» примет «Севилью», а «Барселона» – «Валенсию».
Чемпионат Испании
28-й тур
Дата проведения
17 марта, 22.45,
«де Гран Канария»
Гол:
1:0 –
10
.
Боатенг
Лас-Пальмас –
, Лисоаин , Симон , Лемос , Бигас , Кастельяно , Гомес , Меса , Виера ( Домингес , 82), Халилович ( Боатенг , 73), Хесе ( Гарсия , 59).
Момо
Вильярреал –
, Фернандес , Марио Гаспар , Мусаккьо , Руис , Коста , Тригерос , Сориано ( Кастильехо , 24), Альваро Гонсалес ( Сориано , 83), Бакамбу , Дос Сантос ( Сансоне , 67).
Борре
Предупреждения:
(23), Сансоне
(70), Виера
(74), Лемос
(76), Коста
(90). Лисоаин
Удаление:
(19). Руис
Дата проведения
18 марта, 15.00,
«Мунисипаль де Ипуруа»
Гол:
1:0 –
20
.
Кике
Эйбар –
, Йоэль , Рамис , Арбилья , Капа , Лежен , Леон , Дани Гарсия , Эскаланте , Инуи , Кике .
Энрик
Эспаньол –
, Лопес , Рейес , Дуарте , Кариколь , Лопес , Лопес Сильва , Диоп , Хурадо , Перес , Кайседо .
Морено
Предупреждения:
(7), Эскаланте
(28). Диоп
Дата проведения
19 марта, 20.30,
«Риасор»
Таблица примеры
Статистика примеры
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В стартовом матче 28-го тура испанской примеры «Вильярреал» сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», в субботу «Реал» встретится в гостях с «Атлетиком», в воскресенье...
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