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Мари Лаукканен выиграла пасьют на КМ в Норвегии, Домрачева – 12-я

18.03.2017 16:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мар — Sputnik. Финская спортсменка Мари Лаукканен выиграла гонку преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене.

Мари Лаукканен выиграла пасьют на КМ в Норвегии, Домрачева – 12-я
© Sputnik Александр Вильф
Домрачева стала 21-й в спринте в Осло

В субботу Лаукканен преодолела десятикилометровую дистанцию, допустив один промах, на 29 минут и 33,3 секунды. Второй финишировала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, она не допустила промахов и уступила победительнице более 26 секунд.

Третьей в пасьюте стала спортсменка из Франции Жюстин Бреза (три промаха).

Лучшей из белорусок в гонке преследования стала Дарья Домрачева — она допустила три промаха на последнем огневом рубеже и финишировала 12-й. Надежда Скардино с двумя промахами заняла 39 место, Кристина Ильченко (четыре промаха) — 43-я, Динара Алимбекова (шесть промахов) — 57-я.

Всего в пасьюте стартовали 59 биатлонисток.

Накануне Лаукканен стала победительницей в спринтерской гонке в Осло.

 
Теги: Минск
 
 
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Три другие представительницы белорусской биатлонной сборной финишировали позади третьей десятки.

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