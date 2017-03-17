МИНСК, 18 мар — Sputnik. Финская спортсменка Мари Лаукканен выиграла гонку преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене.



© Sputnik Александр Вильф Домрачева стала 21-й в спринте в Осло

В субботу Лаукканен преодолела десятикилометровую дистанцию, допустив один промах, на 29 минут и 33,3 секунды. Второй финишировала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, она не допустила промахов и уступила победительнице более 26 секунд.

Третьей в пасьюте стала спортсменка из Франции Жюстин Бреза (три промаха).

Лучшей из белорусок в гонке преследования стала Дарья Домрачева — она допустила три промаха на последнем огневом рубеже и финишировала 12-й. Надежда Скардино с двумя промахами заняла 39 место, Кристина Ильченко (четыре промаха) — 43-я, Динара Алимбекова (шесть промахов) — 57-я.

Всего в пасьюте стартовали 59 биатлонисток.

Накануне Лаукканен стала победительницей в спринтерской гонке в Осло.