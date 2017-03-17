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Мари Лаукканен выиграла пасьют на КМ в Норвегии, Домрачева – 12-я
18.03.2017 16:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Финская спортсменка Мари Лаукканен выиграла гонку преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене.
© Sputnik Александр Вильф
В субботу Лаукканен преодолела десятикилометровую дистанцию, допустив один промах, на 29 минут и 33,3 секунды. Второй финишировала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, она не допустила промахов и уступила победительнице более 26 секунд.
Третьей в пасьюте стала спортсменка из Франции Жюстин Бреза (три промаха).
Лучшей из белорусок в гонке преследования стала Дарья Домрачева — она допустила три промаха на последнем огневом рубеже и финишировала 12-й. Надежда Скардино с двумя промахами заняла 39 место, Кристина Ильченко (четыре промаха) — 43-я, Динара Алимбекова (шесть промахов) — 57-я.
Всего в пасьюте стартовали 59 биатлонисток.
Накануне Лаукканен стала победительницей в спринтерской гонке в Осло.
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Три другие представительницы белорусской биатлонной сборной финишировали позади третьей десятки.
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