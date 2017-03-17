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«Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Беларуси

18.03.2017 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче четвертьфинала Кубка Беларуси «Шахтер» победил гомельский «Локомотив» (2:1, первая игра 3:0).

По сумме двух встреч в полуфинал вышли подопечные Олега Кубарева.

Сегодня пройдет еще один четвертьфинальный матч, в котором встретятся брестское и минское «Динамо».

В воскресенье «Слуцк» сыграет с «Торпедо-БелАЗ», а БАТЭ примет «Минск».

 

 
Теги: Минск
 
 
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В матче четвертьфинала Кубка Беларуси «Шахтер» победил гомельский «Локомотив» (2:1, первая игра 3:0).

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