|
«Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Беларуси
18.03.2017 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче четвертьфинала Кубка Беларуси «Шахтер» победил гомельский «Локомотив» (2:1, первая игра 3:0).
По сумме двух встреч в полуфинал вышли подопечные Олега Кубарева.
Сегодня пройдет еще один четвертьфинальный матч, в котором встретятся брестское и минское «Динамо».
В воскресенье «Слуцк» сыграет с «Торпедо-БелАЗ», а БАТЭ примет «Минск».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче четвертьфинала Кубка Беларуси «Шахтер» победил гомельский «Локомотив» (2:1, первая игра 3:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии