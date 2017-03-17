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Умер Сергей Гимаев
18.03.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Туле скончался бывший защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, популярный хоккейный телекомментатор Сергей Гимаев.
Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.
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Сегодня в Туле скончался бывший защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, популярный хоккейный телекомментатор Сергей Гимаев.
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