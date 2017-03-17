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Россиянин Шипулин выиграл гонку преследования в Холменколлене

18.03.2017 18:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мар — Sputnik. Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Россиянин Шипулин выиграл гонку преследования в Холменколлене
© REUTERS Heiko Junge/via REUTERS
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Дистанцию в 12,5 километра Шипулин прошел за 32 минуты 11,9 секунды, спортсмен допустил один промах. Лидер общего зачета Мартен Фуркад уступил Шипулину 5,7 секунды и занял второе место. На третьем месте гонки преследования в Холменколлене — норвежец Йоханнес Бё (отставание от Шипулина — 21,6 секунды).

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Сергей Бочарников: у него 47 место. Примечательно, что Бочарников показал пятое время по скорости, пробежав быстрее и Шипулина, и Фуркада, и Бё, однако восемь промахов не позволили спортсмену занять высокую строчку на финише.

Дмитрий Абашев занял в гонке преследования 49 строчку, Александр Дорожко на 50-й позиции.

19 марта в Холменколлене у мужчин состоится масс-старт.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус Сергей Бочарников показал пятое время по скорости, однако допустил целых восемь промахов.

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