МИНСК, 18 мар — Sputnik. Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Дистанцию в 12,5 километра Шипулин прошел за 32 минуты 11,9 секунды, спортсмен допустил один промах. Лидер общего зачета Мартен Фуркад уступил Шипулину 5,7 секунды и занял второе место. На третьем месте гонки преследования в Холменколлене — норвежец Йоханнес Бё (отставание от Шипулина — 21,6 секунды).

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Сергей Бочарников: у него 47 место. Примечательно, что Бочарников показал пятое время по скорости, пробежав быстрее и Шипулина, и Фуркада, и Бё, однако восемь промахов не позволили спортсмену занять высокую строчку на финише.

Дмитрий Абашев занял в гонке преследования 49 строчку, Александр Дорожко на 50-й позиции.

19 марта в Холменколлене у мужчин состоится масс-старт.