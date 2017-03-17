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Коукалова отказалась подать руку президенту Международного союза биатлонистов на награждении

18.03.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отказалась подавать руку президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу во время цветочной церемонии после спринта на Кубке мира в Холменколлене (4-е место).

– Вы сделали это специально?

– Конечно.

– Бессеберга критикуют из-за его решений с допинговыми скандалами. Причина в этом?

– Да. Этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он был сознателен, то он бы уже давно ушел. Ему нет дела до спортсменов и их прав, его не интересуют лучшие условия для спортсменов, он думает только о себе – это все, что его интересует. Я не могу согласиться с ним, поэтому не подала ему руку.

– Как он отреагировал. Он был ошарашен?

– Он смотрел мне в глаза: пытался понять, это в шутку или серьезно. Я улыбнулась и сказала, что сожалею и не могу пожать руку, – рассказала Коукалова.

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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отказалась подавать руку президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу во время цветочной...

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