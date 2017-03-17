﻿ «Юность» и «Неман» сыграют в финале Кубка президента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Юность» и «Неман» сыграют в финале Кубка президента

18.03.2017 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В сегодняшнем матче полуфинала Кубка президента «Юность» выиграла у «Шахтера» (3:1) и стала победителем в серии – 4-1.

Таким образом, столичный клуб в финале турнира встретится с «Неманом», который ранее победил в серии «Гомель» (4-0).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов.

Победителю регулярного сезона вручается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сегодняшнем матче полуфинала Кубка президента «Юность» выиграла у «Шахтера» (3:1) и стала победителем в серии – 4-1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Локомотив» выбил ЦСКА и вышел в финал Западной конференции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика