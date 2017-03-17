В сегодняшнем матче полуфинала Кубка президента «Юность» выиграла у «Шахтера» (3:1) и стала победителем в серии – 4-1.

Таким образом, столичный клуб в финале турнира встретится с «Неманом», который ранее победил в серии «Гомель» (4-0).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов.

Победителю регулярного сезона вручается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.