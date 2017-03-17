Председатель «Немана» Иван Ворсович в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем поделился ожиданиями от предстоящего сезона и сроков создания премьер-лиги.

- Как вы считаете, вырастет ли уровень чемпионата в следующем сезоне?

– Думаю, что предстоящий сезон будет интереснее предыдущего. Конечно, со стопроцентной уверенностью заявлять о чем-либо сложно, однако я думаю, что все будет именно так.

- Можно ожидать перемены в лидирующей тройке?

– Никогда не выступал в роли прогнозиста, и сейчас не хочу. Не сомневаюсь, что будет борьба. Сменится ли чемпион? Лично мое мнение – нет. Но будет борьба, и уже она вызовет определенный интерес – это главное.

- Как думаете, ближайший сезон – последний перед ПФЛ?

– Все зависит от нас, от того как мы сработаем и будем ли мы к этому готовы. Меня движение в этом направлении только радует. Считаю, все делается только к лучшему. ПФЛ – это шаг вперед. Даже если в процессе будут какие-то шероховатости, то я все равно выступаю «за». Нужно двигаться, а не сидеть на месте. Думаю, что рано или поздно мы все равно придем к ПФЛ. Не знаю, успеем ли к следующему сезону, но движение в нужном направлении есть.

- Что изменилось с появлением Совета клубов? Чувствуете, что с появлением этого органа вы стали больше влиять на вопросы, связанные с проведением чемпионата?

– Здесь больше цель не влиять на что-то, а обсуждать. Мы собираемся, обсуждаем. Клубы высказывают свое мнение – и это здорово. Конечно, каждый хочет добиться принятия своей точки зрения. Но главное, что благодаря Совету клубов мы быстро получаем ответы на все вопросы. Обсуждение – это хорошо, поэтому оцениваю роль Совета клубов положительно, – сказал Ворсович.