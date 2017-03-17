Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов во время матча «Динамо» Брест – «Динамо» Минск поделился мнением о том, что может сделать футбол в Беларуси популярным.

«Атмосфера здесь [в Бресте] чудесная. Знаете, еще перед матчем словил себя на мысли. Сколько уже сломали копий в вопросе популяризации нашего футбола. Спорят, спорят. Реформы, статьи пишутся, сюжеты снимаются. А ответ – на поверхности. Понятно, что ответ легкий. А вот как его перенести на реальность. Деньги. Вот одно слово. Понятно, что деньги в футбол не играют. Однако мы прекрасно знаем, что такого интереса противостояние Минска и Бреста еще год назад, понятно, не вызывало. Появляются средства. Даже назовем это не деньгами. Именно средства для того, чтобы развивать футбол. Приобретать хороших игроков. Но это нужно не только в спорте, но и в жизни. Это дает надежду. И вот эта надежда – они и притягивает зрителей на футбол. Вот эту надежду и подарили брестские динамовцы во втором тайме матча против минчан. И только эта надежда способна привлечь болельщиков на футбол, которым не помешают ни правоохранительные органы, ни погода ни остальные сложности нашей жизни.

Вот вам и ответ на тот самый вопрос, как привлечь внимание зрителей. Как сделать наш футбол популярным. Создать команду, дать людям надежду. И это работает не только в спорте, но и в жизни. Надежда – большая вещь. Это здорово, что у брестского «Динамо» так идут дела. Очень интересно наблюдать: а что же там будет дальше?» – сказал Баранов в эфире «Беларусь 5».