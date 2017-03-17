﻿ Павел Баранов: «Как сделать наш футбол популярным? Ответ на поверхности. Деньги. Это нужно не только в спорте, но и в жизни». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Павел Баранов: «Как сделать наш футбол популярным? Ответ на поверхности. Деньги. Это нужно не только в спорте, но и в жизни»

18.03.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов во время матча «Динамо» Брест – «Динамо» Минск поделился мнением о том, что может сделать футбол в Беларуси популярным.

«Атмосфера здесь [в Бресте] чудесная. Знаете, еще перед матчем словил себя на мысли. Сколько уже сломали копий в вопросе популяризации нашего футбола. Спорят, спорят. Реформы, статьи пишутся, сюжеты снимаются. А ответ – на поверхности. Понятно, что ответ легкий. А вот как его перенести на реальность. Деньги. Вот одно слово. Понятно, что деньги в футбол не играют. Однако мы прекрасно знаем, что такого интереса противостояние Минска и Бреста еще год назад, понятно, не вызывало. Появляются средства. Даже назовем это не деньгами. Именно средства для того, чтобы развивать футбол. Приобретать хороших игроков. Но это нужно не только в спорте, но и в жизни.  Это дает надежду.  И вот эта надежда – они и притягивает зрителей на футбол. Вот эту надежду и подарили брестские динамовцы  во втором тайме матча против минчан. И только эта надежда способна привлечь болельщиков на футбол, которым не помешают ни правоохранительные органы, ни погода ни остальные сложности нашей жизни.

Вот вам и ответ на тот самый вопрос, как привлечь внимание зрителей. Как сделать наш футбол популярным. Создать команду, дать людям надежду. И это работает не только в спорте, но и в жизни. Надежда – большая вещь. Это здорово, что у брестского «Динамо» так идут дела. Очень интересно наблюдать: а что же там будет дальше?» – сказал Баранов в эфире «Беларусь 5».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов во время матча «Динамо» Брест – «Динамо» Минск поделился мнением о том, что может сделать футбол в Беларуси популярным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Юность» и «Неман» сыграют в финале Кубка президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика