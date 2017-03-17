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«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Матч посетили 7,3 тыс зрителей
18.03.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
На ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и минскими одноклубниками присутствует 7,3 тыс зрителей.
Таким образом, сегодня установлена первая рекордная отметка посещаемости сезона.
«Спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать свою команду!» – сообщает твиттер брестчан.
Напомним, встреча проходит на ГОСК «Брестский», который вмещает около 10 тыс зрителей.
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На ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и минскими одноклубниками присутствует 7,3 тыс зрителей.
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