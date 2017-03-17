На ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и минскими одноклубниками присутствует 7,3 тыс зрителей.

Таким образом, сегодня установлена первая рекордная отметка посещаемости сезона.

«Спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать свою команду!» – сообщает твиттер брестчан.

Напомним, встреча проходит на ГОСК «Брестский», который вмещает около 10 тыс зрителей.

На матче присутствуют 7.300 человек. Спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать свою команду! #fcdb1960 pic.twitter.com/ySXt56S0ps — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 18 марта 2017 г.