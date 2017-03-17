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Олег Кубарев: «Я пока кроме БАТЭ не вижу фаворитов в чемпионате»

18.03.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о фаворитах в чемпионате.

«Я пока кроме БАТЭ не вижу здесь фаворитов», – сказал Кубарев в анонсе программы «PRO спорт. Итоги недели».

Напомним, передача и полностью интервью Кубарева выйдут в эфир в понедельник на «Беларусь 5».

 

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о фаворитах в чемпионате.

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