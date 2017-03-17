Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о фаворитах в чемпионате.

«Я пока кроме БАТЭ не вижу здесь фаворитов», – сказал Кубарев в анонсе программы «PRO спорт. Итоги недели».

Напомним, передача и полностью интервью Кубарева выйдут в эфир в понедельник на «Беларусь 5».