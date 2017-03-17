Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал ничью с минским «Динамо» (0:0, первый матч 2:2), которая позволила его команде выйти в четвертьфинал Кубка Беларуси.

– Лично я – очень доволен результатом. Как и вся команда. Мы очень хотели пройти «Динамо» Минск. У нас это получилось. Сегодня мы счастливы.

– Вы стали на шаг ближе к Европе. Я правильно понимаю?

– Наверное, да.

– При такой погоде какая была тактика?

– Ну, поле очень тяжелое. Здесь очень сложно было комбинировать. Мы предполагали, что будет очень много длинных передач, верховой борьбы. Так оно и получилось.

У нас были хорошие моменты в начале второго тайма. Было несколько перспективных контратак. Но, к сожалению, не смогли их довести до конца. У минского «Динамо», наверное, тоже был неплохой момент. У Остроуха. Наверное, и все. Поэтому все по делу.

– Два официальных матча позади. Довольны стартом сезона? А сегодня первый домашний матч. Довольны, как встретила публика?

– Я больше доволен за команду, за ребят. Сейчас нам каждая победа необходима как воздух. Для того, чтобы мы почувствовали уверенность и поверили в себя. Чтобы наши болельщики, которые приходят, приходили и в дальнейшем, – сказал Журавель в эфире «Беларусь 5».