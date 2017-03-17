Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский после матча с брестским «Динамо» (0:0, первый матч 2:2) прокомментировал вылет команды из Кубка Беларуси на стадии 1/4 финала, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

«Поздравляю Брест с выходом в полуфинал. Появилась очень неплохая команда в Бресте. Конкуренция возрастает и это радует. С такими командами интересно встречаться. Если индивидуально сильные игроки, против которых играть очень трудно, и они будут повышать свое мастерство. Это конкурент за медали в этом сезоне, если, конечно, не будет вопросов с деньгами. Если посмотреть, сколько играло брестчан за две команды, то, наверное, больше, чем минчан. Обидно, что подарили выход брестчанам. Две наши ошибки, нелогичные. Нельзя умолять заслуги команды брестской и желаю удачи команде, – сказал Боровский.