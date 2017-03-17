Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок прокомментировал вылет из Кубка Беларуси на стадии четвертьфинала после матча с брестским «Динамо» (0:0, 2:2 первый матч).

– На самом деле обидно. Наши ребята в первом тайме первого матча имели огромное преимущество. Во втором тайме его упустили. Конечно, это сказалось в ответной игре сегодня.

Тяжелое поле. Были моменты, но вы видели. Очень тяжело было играть. Все молодцы. Ребята старались. Что можно сказать? Немножко не повезло.

Выполняли план на игру. Был навал во втором тайме. В первом тайме провал? Пытались найти фланговые атаки. Увы, к сожалению, не забили.

Стычка с Букаткиным? Не знаю, что там парень упал. Это же футбол. Эмоции.

– Вылет минского «Динамо» на стадии четвертьфинала – это неудачное начало сезона?

– Скорее всего, да. Но вы видели – команда новая, сражаемся, бьемся. Чемпионат покажет.

Цели на чемпионат? Еще пока задачи не обсуждали с руководством. Наверное, задача будет одна и все об этом знают, – сказал Нойок в эфире «Беларусь 5».