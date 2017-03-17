﻿ Александр Нойок: «На самом деле обидно. Тяжелое поле. Были моменты, но вы видели. Очень тяжело было играть». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Нойок: «На самом деле обидно. Тяжелое поле. Были моменты, но вы видели. Очень тяжело было играть»

18.03.2017 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок прокомментировал вылет из Кубка Беларуси на стадии четвертьфинала после матча с брестским «Динамо» (0:0, 2:2  первый матч).

– На самом деле обидно. Наши ребята в первом тайме первого матча имели огромное преимущество. Во втором тайме его упустили. Конечно, это сказалось в ответной игре сегодня.

Тяжелое поле. Были моменты, но вы видели. Очень тяжело было играть. Все молодцы. Ребята старались. Что можно сказать? Немножко не повезло.

Выполняли план на игру. Был навал во втором тайме. В первом тайме провал? Пытались найти фланговые атаки. Увы, к сожалению, не забили.

Стычка с Букаткиным? Не знаю, что там парень упал. Это же футбол. Эмоции.

– Вылет минского «Динамо» на стадии четвертьфинала – это неудачное начало сезона?

– Скорее всего, да. Но вы видели – команда новая, сражаемся, бьемся. Чемпионат покажет.

Цели на чемпионат? Еще пока задачи не обсуждали с руководством. Наверное, задача будет одна и все об этом знают, – сказал Нойок в эфире «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок прокомментировал вылет из Кубка Беларуси на стадии четвертьфинала после матча с брестским «Динамо» (0:0, 2:2 первый...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Журавель: «Мы очень хотели пройти минское «Динамо». Сегодня мы счастливы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика