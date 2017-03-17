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Индиан-Уэллс (ATP). Федерер играет с Соком, Вавринка вышел в финал
18.03.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужской финал турнира в Индиан-Уэллсе, как и женский, может оказать мононациональным.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
9 – 19 марта 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
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Мужской финал турнира в Индиан-Уэллсе, как и женский, может оказать мононациональным.
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