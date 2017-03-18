НБА. «Оклахома-Сити» принимает «Сакраменто», «Клипперс» встретятся с «Кливлендом» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Лидер «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук попытается оформит пятый трипл-дабл подряд в матче с «Сакраменто», который начнется в 22.00 по мск. Переживающие непростые времена «Клипперс» дома встретятся с действующим чемпионом «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
18 марта, 22.00,
«Chesapeake Energy Arena»
Оклахома-Сити
(28 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь),
Уэстбрук (16 + 13 подборов),
Адамс (9),
Оладипо (8),
Роберсон (4) Гибсон старт;
(21),
Макдермотт (14),
Кантер (6),
Сабонис (2),
Кристон (2),
Абринес (0). Грант
Сакраменто
(11),
Хилд (10),
Коллисон (9),
Куфос (7),
Темпл (4) Коули-Стайн старт;
(14 + 11 подборов),
Папаяннис (13),
Лабиссьер (10),
Толливер (8),
Гэллоуэй (8 + 6 передач). Лоусон
Дата проведения
19 марта, 01.00,
«Philips Arena»
Атланта
(23),
Ильясова (14 + 10 подборов + 5 перехватов),
Ховард (12),
Бэйзмор (8 + 7 передач),
Шредер (0) Сефолоша старт;
(22),
Хардуэй (8),
Дилэйни (8),
Принс (2),
Мускала (0),
Кальдерон (0). Келли
Портленд
(27),
Лиллард (22),
Макколлум (12),
Харклесс (12 + 9 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов),
Нуркич (10 + 11 подборов + 5 потерь) Вонле старт;
(16),
Крэбб (8 + 7 подборов),
Амину (2 + 8 подборов),
Тернер (2),
Лэйман (2),
Ленард (0),
Напьер (0). Коннотон
Дата проведения
19 марта, 02.00,
«Time Warner Cable Arena»
Шарлотт
(19),
Зеллер (16 + 6 передач),
Уокер (16 + 8 подборов),
Марв. Уильямс (8 + 4 блок-шота),
Кидд-Гилкрист (8 + 10 подборов) Батюм старт;
(14),
Камински (11),
Белинелли (4),
Лэмб (2). Уэбер
Вашингтон
(19 + 8 передач),
Уолл (18),
Бил (16),
Портер (8),
Смит (6 + 16 подборов) Гортат старт;
(12),
Богданович (7 + 7 подборов),
Маинми (5),
Убре (2),
Дженнингс (0). Саторански
Дата проведения
19 марта, 03.30,
«Staples Center»
Клипперс
(23 + 8 подборов),
Гриффин (16),
Редик (13 + 17 подборов),
Джордан (5 + 7 передач),
Пол (2) Мба а Муте старт;
(13),
Кроуфорд (11),
Риверс (7),
Пирс (7),
Басс (7 + 8 подборов),
Спейтс (4),
Фелтон (0). Джонсон
Кливленд
(11 + 5 потерь),
Уильямс (11),
Томпсон (10),
Джей Ар Смит (10),
Шамперт (10) Фрай старт;
(12),
Джефферсон (10),
Фелдер (2),
Лиггинс (2),
Уильямс (0). Джонс
Дата проведения
19 марта, 04.00,
«United Center»
Чикаго
(21 + 6 передач),
Батлер (10),
Лопес (5),
Рондо (5),
Миротич (4). Ципзер
Юта
(15 + 7 подборов),
Джордж Хилл (14),
Хэйворд (13 + 13 подборов + 5 блок-шотов),
Гобер (10),
Инглс (8). Джонсон
Дата проведения
19 марта, 04.00,
«FedExForum»
Мемфис
(13),
Конли (11),
Грин (11 + 6 передач),
Марк Газоль (10),
Картер (8). Аллен
Сан-Антонио
(21 + 7 подборов),
Олдридж (19 + 7 подборов),
Ленард (4),
Паркер (4),
Грин (2). Дедмон
Дата проведения
19 марта, 05.30,
«Oracle Arena»
Голден Стэйт
(10),
Карри (5),
Пачулия (2),
Томпсон (2),
Маккоу (2). Грин
Милуоки
(6),
Макер (5),
Снелл (5),
Адетокумбо (3),
Брогдон (2). Миддлтон
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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