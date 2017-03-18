﻿ НБА. «Оклахома-Сити» принимает «Сакраменто», «Клипперс» встретятся с «Кливлендом» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Оклахома-Сити» принимает «Сакраменто», «Клипперс» встретятся с «Кливлендом» и другие матчи

18.03.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Лидер «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук попытается оформит пятый трипл-дабл подряд в матче с «Сакраменто», который начнется в 22.00 по мск. Переживающие непростые времена «Клипперс» дома встретятся с действующим чемпионом «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити – Сакраменто 110:94 (29:19, 34:22, 22:24, 25:29)
Дата проведения
18 марта, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Уэстбрук (28 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Адамс (16 + 13 подборов), Оладипо (9), Роберсон (8), Гибсон (4)  старт; Макдермотт (21), Кантер (14), Сабонис (6), Кристон (2), Абринес (2), Грант (0).
Сакраменто
Хилд (11), Коллисон (10), Куфос (9), Темпл (7), Коули-Стайн (4)  старт; Папаяннис (14 + 11 подборов), Лабиссьер (13), Толливер (10), Гэллоуэй (8), Лоусон (8 + 6 передач).

Атланта – Портленд 97:113 (18:40, 28:23, 27:22, 24:28)
Дата проведения
19 марта, 01.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Ильясова (23), Ховард (14 + 10 подборов + 5 перехватов), Бэйзмор (12), Шредер (8 + 7 передач), Сефолоша (0)  старт; Хардуэй (22), Дилэйни (8), Принс (8), Мускала (2), Кальдерон (0), Келли (0).
Портленд
Лиллард (27), Макколлум (22), Харклесс (12), Нуркич (12 + 9 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Вонле (10 + 11 подборов + 5 потерь)  старт; Крэбб (16), Амину (8 + 7 подборов), Тернер (2 + 8 подборов), Лэйман (2), Ленард (2), Напьер (0), Коннотон (0).

Шарлотт – Вашингтон 98:93 (19:20, 20:20, 25:21, 34:32)
Дата проведения
19 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Зеллер (19), Уокер (16 + 6 передач), Марв. Уильямс (16 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (8 + 4 блок-шота), Батюм (8 + 10 подборов)  старт; Камински (14), Белинелли (11), Лэмб (4), Уэбер (2).
Вашингтон
Уолл (19 + 8 передач), Бил (18), Портер (16), Смит (8), Гортат (6 + 16 подборов)  старт; Богданович (12), Маинми (7 + 7 подборов), Убре (5), Дженнингс (2), Саторански (0).

Клипперс – Кливленд 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)
Дата проведения
19 марта, 03.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (23 + 8 подборов), Редик (16), Джордан (13 + 17 подборов), Пол (5 + 7 передач), Мба а Муте (2)  старт; Кроуфорд (13), Риверс (11), Пирс (7), Басс (7), Спейтс (7 + 8 подборов), Фелтон (4), Джонсон (0).
Кливленд
Уильямс (11 + 5 потерь), Томпсон (11), Джей Ар Смит (10), Шамперт (10), Фрай (10)  старт; Джефферсон (12), Фелдер (10), Лиггинс (2), Уильямс (2), Джонс (0).

Чикаго – Юта 85:83 (4 четверть)
Дата проведения
19 марта, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Батлер (21 + 6 передач), Лопес (10), Рондо (5), Миротич (5), Ципзер (4).
Юта
Джордж Хилл (15 + 7 подборов), Хэйворд (14), Гобер (13 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Инглс (10), Джонсон (8).

Мемфис – Сан-Антонио 87:84 (4 четверть)
Дата проведения
19 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Конли (13), Грин (11), Марк Газоль (11 + 6 передач), Картер (10), Аллен (8).
Сан-Антонио
Олдридж (21 + 7 подборов), Ленард (19 + 7 подборов), Паркер (4), Грин (4), Дедмон (2).

Денвер – Хьюстон 68:70 (3 четверть)
Дата проведения
19 марта, 04.30, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Милуоки 32:29 (2 четверть)
Дата проведения
19 марта, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Карри (10), Пачулия (5), Томпсон (2), Маккоу (2), Грин (2).
Милуоки
Макер (6), Снелл (5), Адетокумбо (5), Брогдон (3), Миддлтон (2).
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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