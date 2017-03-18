Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал игру с минским «Динамо» (0:0, первый матч 2:2) и выход своей команды в полуфинал Кубка Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– 90 минут без шапки, зонта и капюшона. Это солидарность?

– В том числе. Мы в равных условиях, все вместе. Если адреналин и игра захватывает, то погодных условий не чувствуешь. Ощутимо… Внешние факторы дали о себе знать.

– Вы отметили людей, которые подготовили поле. С учетом первой встречи. Поле помогало или нет?

– Сложно сказать. В таких случаях говорят, что играли в одинаковых условиях. То, что поле было непростым, – да. В любом случае минское «Динамо» гнало вперед.

Не понравилось, что мы с опаской начали игру. Настраивали ребят, что забивать обязательно надо. В таких погодных условиях рикошет мог быть непредвиденной ситуацией. Поэтому у меня вопрос не к полю, а к ребятам в плане психологии. Игра с «Динамо» и проход в следующий раунд важен не в плане результата, а в плане формирования психологии. Все-таки команда новая, заново сформированная с большими целями и задачами. И хотелось бы, чтобы они умели разделять игру от ответственности. Футбол – это игра, в которую надо играть с удовольствием. У нас первые матчи показывают, что кураж не тот! Некоторые ребята, такие как Фамейе, с удовольствием играют на большом кураже. У них многое получается, по большому счету он тянет команду в атаке. Многие ему помогают, чисто выраженных лидеров хотелось бы побольше. Была опаска.

У нас произошли три изменения. Гаврилович дисквалификация, Седько в сборной и Диксону дали отдохнуть. Было опасение за Андрея Лебедева, давно не играл. Но могу его похвалить. Играем редко, вторая игра только и тем оно приятнее.

– Осучукву вышел в белой майке, так и ушел после 90 минут в почти чистой. Это показатель мастерства?

– Интеллектуал. Осучукву – это игрок, который больше думает и решает за счет головы. Будем говорить ему, что по таким полям с удовольствием футболисты делают подкаты. Но это не значит, что он играл без самоотдачи, если вы на это намекаете.

– Кого предпочитаете в соперники в полуфинале?

– Риторический вопрос. Будет жеребьевка. Сколько не загадывал, никогда не сыграло, поэтому лучше промолчу. Следующие два матча добавляются в апреле и получается, что у нас 7 матчей за месяц. Я об этом больше думаю. Серьезная нагрузка будет. Тем более, если поля будут тяжеловатые, – сказал Журавель после матча.