Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален выразил надежду, что его дочь Ксения будет выступать за Норвегию, если решит заниматься биатлоном.

«В первую очередь ей же должно нравиться кататься на лыжах. Неизвестно, кем она станет, у нее есть все возможности. Будет ли она лыжницей, биатлонисткой или займется чем-то другим... Самое важное, чтобы у нее была хорошая жизнь.

Если она будет выступать за какую-то страну, то может решать сама. До 18 лет у нее двойное гражданство. После этого ей придется сделать выбор. Но наверняка кто-то будет тянуть за какие-то ниточки.

– Но ты надеешься, что она побежит за Норвегию, если пойдет по вашим стопам?

– Да, конечно же, я на это надеюсь», – ответил Бьорндален.

Напомним, что Бьорндален и Дарья Домрачева стали родителями 1 октября 2016 года.