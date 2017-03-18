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НХЛ. «Вашингтон» против «Тампы», «Детройт» победил «Колорадо» и другие матчи
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
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19 марта, 05.00, «Rogers Place»
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НХЛ Регулярный чемпионат .
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