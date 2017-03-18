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НХЛ. «Вашингтон» против «Тампы», «Детройт» победил «Колорадо» и другие матчи

19.03.2017 01:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Колорадо 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
Дата проведения
18 марта, 20.00, «Joe Louis Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 36 Абделькадер (Крунвалль, Зеттерберг)
1:1 – 43 Маккиннон (Андригетто, Бэрри)
2:1 – 45 Татар (Гленденинг)
3:1 – 46 Татар (Ларкин, Нюквист)
4:1 – 52 Ларкин (Атанасиу, Татар)
5:1 – 56 Нюквист (Грин, Зеттерберг)
Вратари: Ховард 23/24  Пикар 18/23.

 

Айлендерс – Коламбус 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Дата проведения
18 марта, 20.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Хэмоник (Бовилье, Чимера)
1:1 – 21 Бьоркстранн ()
1:2 – 35 Андерсон (Веренски, Фолиньо)
2:2 – 48 Таварес (Мэйфилд, Зайденберг)
2:3 – 61 Эткинсон (Веренски, Дубински)
Вратари: Грайсс 35/38  Корписало 20/22.

 

Тампа-Бэй – Вашингтон 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)
Дата проведения
19 марта, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Оши ( Бэкстрем, Юханссон)
0:2 – 11 Оши ( Бэкстрем, Овечкин)
1:2 – 15 Кучеров (Пойнт, Палат)
2:2 – 16 Киллорн (Друэн)
2:3 – 43 Уильямс (Бураковски, Нисканен)
2:4 – 45 Карлсон ( Бэкстрем, Оши)
3:4 – 58 Кучеров (Пойнт)
3:5 – 59 Оши ( Бэкстрем)

 

Каролина – Нэшвилл 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Дата проведения
19 марта, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Дж.Стаал (Слэвин)
2:0 – 8 Скиннер (Стемпняк)
2:1 – 25 Арвидссон (Фиала, Эллис)
3:1 – 34 Скиннер (Дж.Стаал, Слэвин)
3:2 – 58 Форсберг (Эллис, Йернкрук)
4:2 – 59 Линдхольм (Ахо)

 

Оттава – Монреаль 3:4 (0:0, 2:1, 1:2)
Дата проведения
19 марта, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Шоу (Уэбер, Дано)
1:1 – 32 Брассар (Хоффман, Террис)
2:1 – 33 Дзингел (Карлссон, Берроуз)
2:2 – 46 Дано (Шоу, Лехконен)
2:3 – 46 Галлахер (Марков)
3:3 – 55 Карлссон (Брассар, Мето)

 

Торонто – Чикаго 1:2 (1:0, 0:1, 0:0)
Дата проведения
19 марта, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман)
1:1 – 30 Хэйден (Сибрук, Тэйвс)
1:2 – 64 Хартман (Кроуфорд, Панарин)

 

Миннесота – Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 02.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Э.Стаал (Дамба, Ганзал)
1:1 – 16 Шей (Кленденинг, Зукарелло-Асен)
1:2 – 27 Линдберг ( Миллер)
1:3 – 37 Веси (Бучневич, Линдберг)
2:3 – 44 Дамба (Койл, Паризе)

 

 

Эдмонтон – Ванкувер 0:0 (2 период)
Дата проведения
19 марта, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Анахайм 0:1 (1 период)
Дата проведения
19 марта, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Ивс (Ракелль, Гецлаф)

 

 
 
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