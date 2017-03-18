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НХЛ. «Вашингтон» первым в сезоне набрал 100 очков и обеспечил себе выход в плей-офф
19.03.2017 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Вашингтон» обыграл «Тампу» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эта победа позволила «Кэпиталс» стать первой командой лиги, официально обеспечившей себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Столичные» выходят в плей-офф в 9-й раз за последние 10 сезонов.
Кроме того, «Вашингтон» стал первым клубом, набравшим 100 очков в текущем сезоне.
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«Вашингтон» обыграл «Тампу» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
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