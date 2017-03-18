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Шеньчжень (ITF). Финал. Соболенко против Александровой
19.03.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
ITF Women`s Circuit
Шеньчжень, Китай
Хард, открытые корты
Призовой фонд – 60,000 долларов
Финал
Одиночный разряд
Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь)
19 марта, 11:30
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ITF Women`s Circuit Шеньчжень, Китай Хард, открытые корты Призовой фонд – 60,000 долларов Финал Одиночный разряд Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь) 19...
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