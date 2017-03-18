﻿ Шеньчжень (ITF). Финал. Соболенко против Александровой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Шеньчжень (ITF). Финал. Соболенко против Александровой

19.03.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

ITF Women`s Circuit

Шеньчжень, Китай

Хард, открытые корты

Призовой фонд – 60,000 долларов

Финал

Одиночный разряд

Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь)

19 марта, 11:30

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ITF Women`s Circuit Шеньчжень, Китай Хард, открытые корты Призовой фонд – 60,000 долларов Финал Одиночный разряд Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь) 19...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» первым в сезоне набрал 100 очков и обеспечил себе выход в плей-офф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика