Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал об ажиотаже вокруг первого домашнего матча команды в сезоне и объяснил устаревший дизайн билетов.

– Если честно, ожидали, что первая игра вызовет такой ажиотаж. Все-таки работаем в этом направлении. Плюс важность матча и результат выездной игры послужили дополнительным фактором. К сожалению, погода не самая лучшая, моросит дождь. Но даже это не остановило брестчан. Мы проводим много активностей для привлечения болельщиков, заметны в информационном пространстве. К тому же, много интересных мероприятий традиционно ждет посетителей непосредственно на стадионе.

Проблема с качеством билетов – хороший вопрос. Все знают, что билеты реализует стадион, а клуб мало на что может повлиять. – Стараемся, но пока что нам тяжело двигать руководство спорткомплекса «Брестский» в сторону современности. До тех пор, пока не найдем какой-то компромисс в плане реализации билетов, такой неказистый вид квитка останется, – сказал Краснобаев.

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