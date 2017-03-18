Как сообщает Football24.bg, голкипер солигорского «Шахтера» Иван Караджов будет зарабатывать в Беларуси в семь раз больше по сравнению со своим предудущим клубом – болгарской «Вереей».



«Верея» помогла мне возродить свою карьеру. Хочу поблагодарить президента клуба и тренерский штаб. В футболе ваш труд возвращается.

Впервые я уезжаю за границу. Надеюсь показать хорошую игру в «Шахтере».

Трансфер стал совершенно неожиданным. После матча с «Локомотивом» из Пловдива, мне позвонили и рассказали о предложении из Беларуси. Я ответил, что хотел бы поговорить с тренерами, потому что они полагаются на меня, и я не могу предать их, ведь «Верея» однажды протягивала мне руку помощи.

Но предложение очень хорошее, – сказал Караджов.