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Зарплата голкипера «Шахтера» Караджова увеличилась в семь раз по сравнению с предыдущим клубом
19.03.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает Football24.bg, голкипер солигорского «Шахтера» Иван Караджов будет зарабатывать в Беларуси в семь раз больше по сравнению со своим предудущим клубом – болгарской «Вереей».
Впервые я уезжаю за границу. Надеюсь показать хорошую игру в «Шахтере».
Трансфер стал совершенно неожиданным. После матча с «Локомотивом» из Пловдива, мне позвонили и рассказали о предложении из Беларуси. Я ответил, что хотел бы поговорить с тренерами, потому что они полагаются на меня, и я не могу предать их, ведь «Верея» однажды протягивала мне руку помощи.
Но предложение очень хорошее, – сказал Караджов.
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Как сообщает Football24.bg, голкипер солигорского «Шахтера» Иван Караджов будет зарабатывать в Беларуси в семь раз больше по сравнению со своим предудущим клубом –...
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