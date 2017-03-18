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«Динамо-Брест» – «Динамо-Минск». Матч стал лучшим по посещаемости в Беларуси за 11 месяцев
19.03.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Динамовское дерби в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси
Таким образом, матч стал лучшим по посещаемости в сезоне-2017.
Помимо этого, этот показатель является лучшим во внутренних турнирах с 24 апреля 2016 года, когда на «Борисов-Арене» БАТЭ в рамках чемпионата Беларуси
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Динамовское дерби в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси посетили 7 300 зрителей.
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