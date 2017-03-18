﻿ «Динамо-Брест» – «Динамо-Минск». Матч стал лучшим по посещаемости в Беларуси за 11 месяцев. 21.by
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«Динамо-Брест» – «Динамо-Минск». Матч стал лучшим по посещаемости в Беларуси за 11 месяцев

19.03.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Динамовское дерби в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси посетили 7 300 зрителей.

Таким образом, матч стал лучшим по посещаемости в сезоне-2017.

Помимо этого, этот показатель является лучшим во внутренних турнирах с 24 апреля 2016 года, когда на «Борисов-Арене» БАТЭ в рамках чемпионата Беларуси принимал минское «Динамо» (3:3). Тот матч посетили 8056 человек.

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Теги: Брест
 
 
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Динамовское дерби в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси посетили 7 300 зрителей.

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