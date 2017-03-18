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Прыжки с трамплина. Крафт установил рекорд по дальности прыжка

19.03.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт установил рекорд по дальности прыжка на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде.

В первом раунде командных соревнований Крафт совершил прыжок на 253,5 метра. Ранее в этот же день норвежец Роберт Юханссон прыгнул на 252 м.

До турнира в Викерсунде рекорд принадлежал норвежцу Андерсу Фаннемелю (251,5 м, 2015 год).

 
 
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Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт установил рекорд по дальности прыжка на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде.

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