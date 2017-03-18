|
Кубок президента. Фавориты серий проиграли лишь 2 матча из 26
19.03.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В плей-офф Экстралиги сыграны четвертьфиналы и полуфиналы.
Во всех сериях победу одержали фавориты. При этом в четырех из шести серий счет был 4:0. В двух оставшихся сериях – 4:1 в пользу команды с более высоким посевом.
Таким образом, на первых двух этапах матчей на вылет номинальные фавориты серий выиграли 24 поединка из 26. В четвертьфиналах лишь «Динамо-Молодечно» (5) однажды сумело обыграть «Шахтер» (4), а в полуфинале уже «горняки» однажды сумели обыграть «Юность» (1).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В плей-офф Экстралиги сыграны четвертьфиналы и полуфиналы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии