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Кубок президента. Фавориты серий проиграли лишь 2 матча из 26

19.03.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В плей-офф Экстралиги сыграны четвертьфиналы и полуфиналы.

Во всех сериях победу одержали фавориты. При этом в четырех из шести серий счет был 4:0. В двух оставшихся сериях – 4:1 в пользу команды с более высоким посевом.

Таким образом, на первых двух этапах матчей на вылет номинальные фавориты серий выиграли 24 поединка из 26. В четвертьфиналах лишь «Динамо-Молодечно» (5) однажды сумело обыграть «Шахтер» (4), а в полуфинале уже «горняки» однажды сумели обыграть «Юность» (1).

Михаил Захаров: «Скажи мне кто-нибудь года четыре назад, что мы выиграем в первом раунде плей-офф со счетом 10:2, я бы рассмеялся»

Алексей Калюжный: «Счет 10:2 в плей-офф экстралиги просто убивает. С этим надо что-то делать»

 
 
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В плей-офф Экстралиги сыграны четвертьфиналы и полуфиналы.

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