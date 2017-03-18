В плей-офф Экстралиги сыграны четвертьфиналы и полуфиналы.

Во всех сериях победу одержали фавориты. При этом в четырех из шести серий счет был 4:0. В двух оставшихся сериях – 4:1 в пользу команды с более высоким посевом.

Таким образом, на первых двух этапах матчей на вылет номинальные фавориты серий выиграли 24 поединка из 26. В четвертьфиналах лишь «Динамо-Молодечно» (5) однажды сумело обыграть «Шахтер» (4), а в полуфинале уже «горняки» однажды сумели обыграть «Юность» (1).

Михаил Захаров: «Скажи мне кто-нибудь года четыре назад, что мы выиграем в первом раунде плей-офф со счетом 10:2, я бы рассмеялся»

Алексей Калюжный: «Счет 10:2 в плей-офф экстралиги просто убивает. С этим надо что-то делать»