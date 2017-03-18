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Товарищеские матчи. «Днепр» обыграл «Белшину», «Крумкачы» в гостях у «Немана» и другие матчи
19.03.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Белшина (Д2) — Днепр — 0:2
19 марта, 11:00
Голы: 0:1 — Чумак (18). 0:2 — Шрамченко (51)
«Днепр»: Копанцов — Зыль, Шепелев (Гевлич, 65), игрок на просмотре, Левицкий (Терещенко, 65) — Башлай (Рудюк, 63), Бордуков — Рыбаков (Хотов, 75), Чумак (Павлов, 67), Юрченко (Кики, 63) — Сазанков (Шрамченко, 46).
Молодечно (Д3) – Виктория Марьина Горка (Д3)
19 марта, 12:20
Неман – Крумкачы
19 марта, 16:30
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Товарищеские матчи Белшина (Д2) — Днепр — 0:2 19 марта, 11:00 Голы: 0:1 — Чумак (18).
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