|
Домрачева заняла восьмое место в масс-старте в Холмеколлене
19.03.2017 14:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла восьмое места в гонке с массовым стартом на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Осло-Холмеколлене, сообщает Sputnik.
Женский масс-старт (12,5 км) состоялся в воскресенье, 19 марта. Победу в гонке праздновала норвежка Тириль Экхофф — 34 минуты 23,1 секунды (1 промах). Второй стала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (+22,6 секунды; 1). Третье место досталось представительнице Финляндии Кайсе Мякяряйнен (+34,5 секунды; 2).
Лучшей у белорусок стала Дарья Домрачева — она пересекла финишную черту, проиграв лидеру 48,5 секунды (2) — восьмое место. Надежда Скардино расположилась на 13-й строчке (+1 минута 12,4 секунды; 1).
Всего за медали сражались 30 спортсменок.
В этот же день в гонке с массовым стартом примут участие мужчины. Белорусы в ней участие не примут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие в гонке приняли две белорусские биатлонистки, всего за медали сражались 30 спортсменок.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии