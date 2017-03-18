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Домрачева заняла восьмое место в масс-старте в Холмеколлене

19.03.2017 14:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла восьмое места в гонке с массовым стартом на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Осло-Холмеколлене, сообщает Sputnik.

Женский масс-старт (12,5 км) состоялся в воскресенье, 19 марта. Победу в гонке праздновала норвежка Тириль Экхофф — 34 минуты 23,1 секунды (1 промах). Второй стала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (+22,6 секунды; 1). Третье место досталось представительнице Финляндии Кайсе Мякяряйнен (+34,5 секунды; 2). 

Лучшей у белорусок стала Дарья Домрачева — она пересекла финишную черту, проиграв лидеру 48,5 секунды (2) — восьмое место. Надежда Скардино расположилась на 13-й строчке (+1 минута 12,4 секунды; 1).

Всего за медали сражались 30 спортсменок. 

В этот же день в гонке с массовым стартом примут участие мужчины. Белорусы в ней участие не примут. 

 
Теги: Минск
 
 
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Участие в гонке приняли две белорусские биатлонистки, всего за медали сражались 30 спортсменок.

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