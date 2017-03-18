﻿ Любо Вукич: «У Беларуси есть много преимуществ даже в сравнении с Хорватией. Возможно, белорусы считают по-другому: люди любят критиковать свои страны». 21.by
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Любо Вукич: «У Беларуси есть много преимуществ даже в сравнении с Хорватией. Возможно, белорусы считают по-другому: люди любят критиковать свои страны»

19.03.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Левый крайний БГК им. Мешкова Любо Вукич сравнил жизнь в Беларуси и Хорватии.

— У Беларуси есть много преимуществ даже в сравнении с Хорватией. Возможно, белорусы считают по-другому, но это нормально — люди любят критиковать свои страны. Кажется, что нет ничего лучше дома. В то же время именно на родине замечаешь больше всего недостатков. Блага, находящиеся под боком, воспринимаются как данность. Например, мы живем в Хорватии в ста метрах от моря. Хоть хорватские курорты считаются одними из лучших в Европе, мы выбираемся на побережье всего несколько раз за лето. Если бы не дети, может, и вовсе бы не выходили к морю.

Любо Вукич критически оценивает экономическую ситуацию в Хорватии и рассказывает, что многие рядовые покупки оказываются не по карману местным жителям.

Сегодня в Хорватии 28 процентов от трудоспособного населения не могут найти работу. А ведь у нас очень высокие цены на бензин, интернет, коммунальные платежи. Четвертая часть зарплаты среднестатистического хорвата уходит на коммуналку. Средняя заработная плата по стране — 800 евро, но большая часть людей зарабатывает 500−600. Наши пенсионеры вынуждены жить очень скромно — пенсии хватает лишь на дней 20. Я не представляю, как бы жили мои родители, если бы я не помогал им деньгами, – сказал Вукич.

Любо Вукич: «В Европе ходят слухи, что в Беларуси все плохо. Я приехал и даже удивился – все в порядке, ничего такого»

 
 
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