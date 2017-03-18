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Президент ЦСКА: «Информация о Быкове – вброс непонятных людей»

19.03.2017 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку и его сменит Вячеслав Быков.

«Это вброс непонятных людей, что здесь еще комментировать. Вы же знаете, что у Дмитрия Квартальнова контракт до 2019 года. Нам еще только предстоит подводить итоги сезона», – сказал Есмантович.

Ранее сообщалось, что Быков является главным кандидатом на замену Дмитрию Квартальнову. Напомним, что армейцы вчера вылетели из Кубка Гагарина, уступив в шести матчах «Локомотиву» в полуфинале плей-офф Западной конференции.

 
 
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку и его сменит...

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