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Президент ЦСКА: «Информация о Быкове – вброс непонятных людей»
19.03.2017 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку и его сменит
«Это вброс непонятных людей, что здесь еще комментировать. Вы же знаете, что у Дмитрия Квартальнова контракт до 2019 года. Нам еще только предстоит подводить итоги сезона», – сказал Есмантович.
Ранее сообщалось, что Быков является главным кандидатом на замену Дмитрию Квартальнову. Напомним, что армейцы вчера вылетели из Кубка Гагарина, уступив в шести матчах «Локомотиву» в полуфинале плей-офф Западной конференции.
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку и его сменит...
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