МИНСК, 19 мар — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с массовым стартом на девятом этапе Кубка мира в Осло (Новрегия), сообщает Sputnik.

Мужской масс-старт (15 км) стал последней гонкой заключительного этапа КМ.

Фуркад преодолел дистанцию без промахов на огневых рубежах за 37 минут 32,2 секунды. Второе место у латвийца Андрея Расторгуева (+17,4 секунды; два промаха). Тройку призеров замкнул австриец Симон Эдер (+32,4 секунды; один промах).

Во время гонки, на первом огневом рубеже, выяснилось, что Фуркад приехал на стрельбище с винтовкой без патронов. Тренер сборной Франции передал биатлонисту заряженные обоймы, после чего тот продолжил соревнования.

После гонки судьи обсудили инцидент и приняли решение не лишать Фуркада золотой медали.