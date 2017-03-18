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Валерий Исаев: «Ходасевич и Сафарьян? Смахивало на разговор слепого с глухим»
19.03.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный агент Валерий Исаев подвел итоги дебатов между Николаем Ходасевичем и Сергеем Сафарьяном.
«Как-то смахивало на разговор слепого с глухим. У каждого своя цель. Журналист весь в негативе и как будто не в курсе того, что происходит последние лет 5 в стране.
Проблем у белорусского телевидения раз в сто больше, но никому и в голову не придет (да и шансов нет) зарулить на телевидение и допрашивать руководство.
Ну а зачем эти беседы Сергею Вагаршаковичу, непонятно. Видно, что он хотел бы заменить студию на ринг. Столько времени в эфире о футболе и без улыбки на лице, оба. Никакого позитива и смысла», – сказал Исаев.
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Футбольный агент Валерий Исаев подвел итоги дебатов между Николаем Ходасевичем и Сергеем Сафарьяном.
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