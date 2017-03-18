﻿ Валерий Исаев: «Ходасевич и Сафарьян? Смахивало на разговор слепого с глухим». 21.by
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Валерий Исаев: «Ходасевич и Сафарьян? Смахивало на разговор слепого с глухим»

19.03.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев подвел итоги дебатов между Николаем Ходасевичем и Сергеем Сафарьяном.

«Как-то смахивало на разговор слепого с глухим. У каждого своя цель. Журналист весь в негативе и как будто не в курсе того, что происходит последние лет 5 в стране.

Проблем у белорусского телевидения раз в сто больше, но никому и в голову не придет (да и шансов нет) зарулить на телевидение и допрашивать руководство.

Ну а зачем эти беседы Сергею Вагаршаковичу, непонятно. Видно, что он хотел бы заменить студию на ринг. Столько времени в эфире о футболе и без улыбки на лице, оба. Никакого позитива и смысла», – сказал Исаев.

Пять абсурдных диалогов из баттла Сафарьяна и Ходасевича

 

 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев подвел итоги дебатов между Николаем Ходасевичем и Сергеем Сафарьяном.

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