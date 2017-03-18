Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал шестой Большой хрустальный глобус подряд, набрав за сезон-2016/17 рекордные 1322 очка.

Вторым стал россиянин Антон Шипулин (918). Он во второй раз в карьере поднимается на вторую строчку по итогам розыгрыша Кубка мира, в сезоне-2014/15 Шипулин также уступил лишь Фуркаду.

Первую тройку замкнул норвежский биатлонист Йоханнес Бо (812). Немец Арнд Пайффер занял 4-ю позицию (746), его соотечественник Симон Шемп – 5-ю (741). Юлиан Эберхард из Австрии стал 6-м (732).

Белорусские биатлонисты расположились следующим образом:

47. Владимир Чепелин (Беларусь) – 125

58. Сергей Бочарников (Беларусь) – 60

80. Дмитрий Абашев (Беларусь) – 16

90. Максим Воробей (Беларусь) – 9

94. Роман Елетнов (Беларусь) – 7

Полная таблица мужского зачета Кубка мира