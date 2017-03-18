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«МЮ» впервые за полгода вернулся в топ-5 АПЛ
19.03.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии (3:1).
Таким образом, манкунианцы впервые за 184 дня вернулись в первую пятерку турнирной таблицы АПЛ.
Подробную статистику выступлений «МЮ» вы можете посмотреть
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии (3:1).
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