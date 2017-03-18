Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко после поражения от «Слуцка» во втором матче 1/4 финала Кубка Беларуси (0:2) отметил, что проигрыш никак не связан с назначением его главным тренером сборной Беларуси.

— Могу поздравить соперника с выходом в полуфинал, ведь «Слуцк» это заслужил. Что касается игры, то «Торпедо» не хватило хладнокровия, особенно в завершающей стадии. Мы приходили на чужую половину, теряли мяч, играли, как будто это нам нужно было отыгрываться. Было многовато суеты, не все атаки довели до логического завершения. А два гола из центра штрафной — вопросы к центральным защитникам и опорным полузащитникам.

— Игорь Николаевич, после вашего назначения на пост тренера национальной сборной страны были разговоры о том, что совмещать посты вам будет тяжело. После сегодняшнего поражения разговоры, возможно, усилятся. Что вы скажете на это?

— Если сомнения усилились, то это ваши проблемы. Так сложилась игра, это просто случай, особенно в ситуации со вторым голом. Пока здесь не о чем разговаривать, давайте постараемся отделять зерна от плевел, – сказал Криушенко.