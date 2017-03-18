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НБА. «Бруклин» примет «Даллас», «Бостон» сыграет на выезде с «Филадельфией» и другие матчи
19.03.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет на своей площадке «Даллас», «Бостон» сыграет на выезде с «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет на своей площадке «Даллас», «Бостон» сыграет на выезде с «Филадельфией».
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