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НБА. «Бруклин» примет «Даллас», «Бостон» сыграет на выезде с «Филадельфией» и другие матчи

19.03.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет на своей площадке «Даллас», «Бостон» сыграет на выезде с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Даллас 13:19 (1 четверть)
Дата проведения
19 марта, 19.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Филадельфия – Бостон
Дата проведения
19 марта, 20.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

 

Детройт – Финикс
Дата проведения
19 марта, 23.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

 

Новый Орлеан – Миннесота
Дата проведения
20 марта, 01.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

 

Торонто – Индиана
Дата проведения
20 марта, 01.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

 

Майами – Портленд
Дата проведения
20 марта, 01.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

 

Сан-Антонио – Сакраменто
Дата проведения
20 марта, 02.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

 

Лейкерс – Кливленд
Дата проведения
20 марта, 04.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 52
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В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет на своей площадке «Даллас», «Бостон» сыграет на выезде с «Филадельфией».

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