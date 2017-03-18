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Белка напала на биатлонистку Жюстин Бреза во время гонки

19.03.2017 19:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Белка напала на французскую биатлонистку Жюстин Брезу во время гонки с массовым-стартом на девятом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

В воскресенье, 19 марта, в норвежском Осло-Холмеколлене состоялся женский масс-старт (12,5 км) в рамках заключительного этапа КМ.

Во время прохождения дистанции на трассу выбежала белка и прыгнула на французскую спортсменку. Биатлонистка, к счастью, не пострадала и смогла продолжить гонку. К финишу Бреза пришла 12-й, проиграв лидеру 1 минуты 2,5 секунды и совершив четыре неточных выстрела.

Победу в масс-старте праздновала норвежская спортсменка Тириль Экхофф, второй стала Габриэла Коукалова из Чехии, третьей — финка Кайса Мякяряйнен. Белоруски Дарья Домрачева и Надежда Скардино заняли восьмое и 13-е места соответственно

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Белка напала на французскую биатлонистку Жюстин Брезу во время гонки с массовым-стартом на девятом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). В...

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