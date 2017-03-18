|
Кубок Беларуси. «Слуцк», БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо» вышли в полуфинал
19.03.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня определились еще два полуфиналиста Кубка Беларуси.
В двухматчевом противостоянии выход в следующий раунд обеспечили БАТЭ и «Слуцк», оказавшиеся сильнее «Минска» (1:0, 2:1) и «Торпедо-БелАЗ» (0:1, 2:0) соответственно.
Напомним, вчера право играть в полуфинале
Сообщается, что жеребьевка следующего раунда пройдет в понедельник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня определились еще два полуфиналиста Кубка Беларуси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии