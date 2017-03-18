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Кубок Беларуси. «Слуцк», БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо» вышли в полуфинал

19.03.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня определились еще два полуфиналиста Кубка Беларуси.

В двухматчевом противостоянии выход в следующий раунд обеспечили БАТЭ и «Слуцк», оказавшиеся сильнее «Минска» (1:0, 2:1) и «Торпедо-БелАЗ» (0:1, 2:0) соответственно.

Напомним, вчера право играть в полуфинале обеспечили «Шахтер» и брестское «Динамо».

Сообщается, что жеребьевка следующего раунда пройдет в понедельник.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня определились еще два полуфиналиста Кубка Беларуси.

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