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Александр Ермакович: «У нас максимальные задачи: выходить в финал и брать Кубок Беларуси»
19.03.2017 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча с «Минском» (2:1).
– Сегодня не скажу, что легко победа далась. Поле тяжелое. Счет 1:1 был, были проблемы. Любая атака могла завершиться взятием ворот. Благодарен, что ребята забили второй мяч. Заслуженно прошли дальше. Поздравляю болельщиков с выходом в полуфинал.
Предпочтений насчет следующего соперника нет. У нас максимальные задачи: выходить в финал и брать Кубок.
Туоминен? Скоростные качества у него на высоком уровне. Он еще не до конца адаптировался и не до конца понимает партнеров. Сегодня поощрили, дали ему немного игрового времени. Надеемся, в следующих играх поможет, – сказал Ермакович.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча с «Минском» (2:1).
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