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Камерунец Абуна и грузин Кантария перейдут в «Неман»
19.03.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гродненский «Неман» в ближайшее время подпишет контракты с двумя защитниками-легионерами, сообщает Football.by.
Это камерунский латераль Жан-Патрик Абуна, последним клубом которого был конголезский «Леопардс де Делис» (Д1), а также центральный защитник из Грузии Георги Кантария («Зугдиди», Д1).
Сообщается, что оба игрока произвели благоприятное впечатление на тренерский штаб Игоря Ковалевича.
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Гродненский «Неман» в ближайшее время подпишет контракты с двумя защитниками-легионерами, сообщает Football.by.
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