Гродненский «Неман» в ближайшее время подпишет контракты с двумя защитниками-легионерами, сообщает Football.by.

Это камерунский латераль Жан-Патрик Абуна, последним клубом которого был конголезский «Леопардс де Делис» (Д1), а также центральный защитник из Грузии Георги Кантария («Зугдиди», Д1).

Сообщается, что оба игрока произвели благоприятное впечатление на тренерский штаб Игоря Ковалевича.