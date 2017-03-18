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Александр Ермакович: «Гордейчук и «Тобол»? Это все слухи. Миша доиграет сезон в Борисове»
19.03.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка страны.
– Поздравляю болельщиков с победой. Нам нелегко дались матчи с «Минском». Мы много сил оставили на поле. Когда счет был равный, могло произойти что угодно.
– Оцените дебют Туоминена.
– Он в неоптимальных кондициях — у Ессе не было нормального тренировочного процесса. Рассчитывали, что он может выйти на замену. Его действиями остались не разочарованы. Правда, он бегал без мяча. Но это претензии к полузащитникам.
– Как вам качество газона?
– Нет претензий. Для этой поры года он был хорошим.
– Михаила Гордейчука
– Это все слухи. Конечно, Миша доиграет. По крайней мере, я не слышал ничего серьезного, – сказал Ермакович.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка страны.
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