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Александр Ермакович: «Гордейчук и «Тобол»? Это все слухи. Миша доиграет сезон в Борисове»

19.03.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка страны.

– Поздравляю болельщиков с победой. Нам нелегко дались матчи с «Минском». Мы много сил оставили на поле. Когда счет был равный, могло произойти что угодно.

– Оцените дебют Туоминена.

– Он в неоптимальных кондициях — у Ессе не было нормального тренировочного процесса. Рассчитывали, что он может выйти на замену. Его действиями остались не разочарованы. Правда, он бегал без мяча. Но это претензии к полузащитникам.

– Как вам качество газона?

– Нет претензий. Для этой поры года он был хорошим.

– Михаила Гордейчука сватают в «Тобол». Он доиграет этот сезон в Борисове?

– Это все слухи. Конечно, Миша доиграет. По крайней мере, я не слышал ничего серьезного, – сказал Ермакович.

 

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка страны.

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