Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка страны.

– Поздравляю болельщиков с победой. Нам нелегко дались матчи с «Минском». Мы много сил оставили на поле. Когда счет был равный, могло произойти что угодно.

– Оцените дебют Туоминена.

– Он в неоптимальных кондициях — у Ессе не было нормального тренировочного процесса. Рассчитывали, что он может выйти на замену. Его действиями остались не разочарованы. Правда, он бегал без мяча. Но это претензии к полузащитникам.

– Как вам качество газона?

– Нет претензий. Для этой поры года он был хорошим.

– Михаила Гордейчука сватают в «Тобол» . Он доиграет этот сезон в Борисове?

– Это все слухи. Конечно, Миша доиграет. По крайней мере, я не слышал ничего серьезного, – сказал Ермакович.