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Олег Веретило: «Шансы на Лигу Европу уменьшились. Остается надеяться, что БАТЭ или «Шахтер» выиграют Кубок»
19.03.2017 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Минска» Олег Веретило после поражения от БАТЭ (1:2) оценил шансы клуба на попадание в еврокубки.
– Наши шансы на попадание в Лигу Европы уменьшились. Остается надеяться, что БАТЭ или «Шахтер» выиграют Кубок. Будем болеть за эти команды. У нас получилась не самая внятная игра. Может, сказалось то, что мы тренируемся на искусственном поле и не привыкли к такому вязкому полю. Создали совсем мало моментов, – сказал Веретило.
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Олег Веретило: «Шансы на Лигу Европу уменьшились. Остается надеяться, что БАТЭ или «Шахтер» выиграют Кубок»
Защитник «Минска» Олег Веретило после поражения от БАТЭ (1:2) оценил шансы клуба на попадание в еврокубки.
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