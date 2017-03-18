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Георгий Кондратьев: «Дай Бог БАТЭ выиграть Кубок – налью себе 150 грамм»

19.03.2017 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев подвел итог матча с БАТЭ (1:2).

– Победил сильнейший, поздравляем БАТЭ с выходом в полуфинал. Нам тяжело сражаться без нападающего, но мы старались играть против соперника, который лучше. Но класс есть класс. Нашей молодежи очень полезные игры с хорошим соперником, я рад, что нам попался БАТЭ в Кубке. Нам есть в чём добавлять. У нас нет ни одного центрального нападающего, тяжело играть без него. Еще раз поздравляю БАТЭ, желаю дальнейших успехов.

– У Минска большие кадровые проблемы, не было Омельянчука, Трубило….

– Да, они пока не могут сыграть, помочь нам. Я не могу ответить, когда вернутся. Да ещё и в сборную много кого вызвали.

– После второго пропущенного ваша команда не шла вперед. С чем это связано?

– Да потому что у нас некем усилить игру. Молодые ребята – молодцы, играют. Но молодежь, которая есть у нас, не дотягивает до нужного уровня.

– В случае победы БАТЭ в Кубке, ваша команда попадает в еврокубки. Будете ли вы болеть за борисовский клуб в завершающей стадии турнира?

– Я всегда симпатизирую этой команде. А в этой ситуации – особенно! Тем более я играл с Ермаковичем, а в «Сморгони» работал с Лисовским…

Всегда переживаю с БАТЭ. Когда-то Березинский написал, что я, лежа в больнице, радуюсь поражениям БАТЭ. Жаль, что этот человек еще на глаза мне не попадал. Как такое можно писать? Он разве видел в больнице, что я лежа радуюсь? Нормальный человек может такое написать? Я всегда с симпатией относился к Борисову. Я буду с симпатией следить, переживать за них, дай Бог им выиграть Кубок – налью себе 150 грамм, – сказал Кондратьев.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев подвел итог матча с БАТЭ (1:2).

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